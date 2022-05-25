Москвичка пожаловалась полиции на мужа, распространяющего в Сети их секс-видео

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичная полиция проводит проверку после обращения женщины, утверждающей, что ее супруг распространяет интимное видео с их участием, сообщает Агентству "Москва".

По информации источника агентства, речь идет о 25-летней москвичке. Она заявила, что ее муж 1991 года рождения распространяет в Сети видеоматериалы с их интимной жизнью. Подробности случившегося выясняются.

Директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова рассказала, что показ некоторых снимков может стать причиной гражданского, административного и уголовного преследования. К примеру, это возможно, если кто-то гордится своими успехами у противоположного пола и шлет интимные фото друзьям. Елена Хомякова добавила, что выкладывать в социальные сети также нельзя фото- и видеоматериалы, где есть другие люди (без их согласия), порнографию, в особенности с несовершеннолетними.

Ранее юрист Михаил Хохолков рассказал, что за систематическое подглядывание в чужие окна грозит уголовная ответственность и штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Он отметил, что подобные действия расцениваются как вторжение в частную жизнь. Под это определение подпадает все, что находится и происходит внутри жилого помещения, включая предметы интерьера.