Адвокат рассказал, кого не запрещено запирать в квартире

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Нельзя запирать людей в квартире или любом другом помещении без их согласия, это будет расценено как незаконное лишение свободы, однако есть случаи, когда такое поведение допустимо. Об этом рассказала партнер юридической фирмы Intellect, почетный адвокат России Дмитрий Загайнов.

Например, если законный представитель несовершеннолетнего фактически лишит его возможности покинуть квартиру, действуя исключительно в интересах ребенка, то такие действия не образуют состава преступления, подчеркнул эксперт.

Загайнов отметил, запертый в квартире ребенок должен быть под присмотром, иначе родитель или опекун попадет под действие уголовной статьи "Об оставлении в опасной для жизни ситуации".

"Например, отводя ребенка в детский садик на определенное время, и родители, и представители детского дошкольного учреждения фактически ограничивают передвижение ребенка,<...> до тех пор, пока не явятся законные представители", – приводит слова эксперта РИА Недвижимость.

Он отметил, что аналогичным образом следует рассматривать вопрос и в отношении маломобильных людей и пожилых, поскольку обязанности возникают не только у родителей к детям, но и у совершеннолетних по отношению к нетрудоспособным родителям и другим членам семьи.

"Необходимо проанализировать саму ситуацию и получить ответ на вопрос: а отвечает ли ограничение в передвижении законным интересам такого? Если <...> следует утвердительный ответ, то такое лишение свободы будет законным", – пояснил эксперт.

В тоже время он подчеркнул, что незаконными являются случаи, когда человек приходит к кому-то в гости, а хозяин запирает его и уходит. Такие действия являются уголовно наказуемыми и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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