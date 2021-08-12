Россиянам рассказали, как безопасно снять квартиру

14:11
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Россиянам рассказали, как снять квартиру и не столкнуться с мошенниками. Об этом сообщает РБК.
Всплеск спроса на аренду увеличивается в конце лета и осени: тогда приезжают абитуриенты, студенты и желающие заработать. Специалисты отмечают, что с увеличением спроса активизируются мошенники.
По мнению руководителя юридической компании "Интерцессия" Кирилла Стуса, самые распространенные виды мошенничества связаны с предоплатой.
"Для ее (сделки. – Прим. ред.) заключения нужно лишь внести предоплату на счет агентства. Как итог – жертва лишается денежных средств и не получает никаких услуг", – отметил эксперт.
Также сегодня существуют недобросовестные риелторские компании, которые заключают с клиентами не договор на поиск/сдачу жилья, а информационный договор.
Как объясняет юрист, согласно данному документу, в обязанности таких риелторских компаний входит лишь предоставление клиенту информации. Человеку показывают несколько "мертвых" объявлений или дают недействующие телефонные номера, и он остается ни с чем.
Отмечается, что мошенники также пользуются схемой незаконной субаренды. После съема недорогой квартиры человек представляется ее собственником, сдает ее другим людям и исчезает с деньгами.
"Квартиру снимала жительница Киргизии, которая вдруг платить перестала. Когда собственник спохватился и проверил квартиру, то обнаружил в ней "маленькое общежитие", при этом новые постояльцы уже заплатили деньги предыдущему арендатору, которая уехала на свадьбу дочери", – рассказала управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Мария Жукова.
Среди других мошеннических схем – невозвратный депозит, когда собственник квартиры не возвращает страховой депозит, и использование мошенниками поддельных сайтов и фишинговых ссылок.
Ранее россиян предупредили о рисках дарения недвижимости. Главная проблема дарения недвижимости заключается в том, что при возникновении разногласий с одаряемым, расторгнуть договор будет крайне сложно. Помимо этого, дарение недвижимости можно легко признать недействительным, именно этим и пользуются недобросовестные собственники, которые целенаправленно заключают договор от имени человека, которые не отдает отчет в своих действиях.
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