Юрист рассказала, как из-за одного слова можно лишиться наследства

09:28
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Дела, в которых оспаривается завещание, обычно довольно неоднозначны: одного слова бывает достаточно, чтобы лишиться наследства. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказала ведущий юрисконсульт "КСК групп" Ирина Михеева.
Она привела в пример дело, в рамках которого женщина лишилась доставшейся ей по наследству части квартиры, поскольку она подтвердила суду, что присутствовала при составлении завещания.
"Согласно пункту 2 статьи 1124 ГК РФ присутствие наследника при составлении, подписании, удостоверении завещания является основанием для признания оспариваемого завещания недействительным", – объяснила Михеева, добавив, что подобное положение содержится и в пункте 27 постановления пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 года "О судебной практике по делам о наследовании".
Таким образом, в приведенном примере суд удовлетворил требование других наследников, которые оспаривали завещание в том числе на основании данного факта, заключила юрист.
Ранее юрисконсульт юридической службы "Инком-Недвижимость" Светлана Болотская рассказала, что принять наследственное имущество необходимо в течение шести месяцев с момента смерти владельца, иначе оно может перейти наследникам следующих порядков или государству.
При этом восстановить права на недвижимость все же можно. Для этого наследник должен доказать, что имел уважительную причину не заявить о себе в срок.
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