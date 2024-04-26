Депутат Яровая предложила законодательно сформировать понятие "семейный туризм"

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила законодательно сформировать понятие "семейный туризм", а также разработать рекомендованные маршруты семейного отдыха для создания инфраструктуры отдыха семей с детьми, сообщает Агентство "Москва".

В ходе заседания президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании она напомнила, что законодательно такого понятия нет. По словам Яровой, сегодня большую популярность у молодых семей приобретает автомобильный туризм, однако придорожная инфраструктура не предполагает отдых детей вместе с родителями.

"Элементарные вещи, как пеленальный столик, возможность покормить ребенка, – это самые простые шаги, которые должны быть решены", – пояснила парламентарий.

Ранее в туристическом сервисе Russpass представили серию литературных аудиоэксркусий. В подборку также вошли прогулки по местам, связанным с судьбами Сергея Есенина, Михаила Булгакова и Александра Островского.

