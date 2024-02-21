Собянин рассказал о развитии экскурсионного туризма в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каждый день столичные гиды проводят около 500 пешеходных, речных, обзорных и тематических экскурсий в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в городе работают порядка трех тысяч экскурсоводов – людей, формирующих первое впечатление о городе. В том числе благодаря им развивается туристическая отрасль, подчеркнул мэр.

Градоначальник добавил, что Москва становится все более востребованным направлением для коротких образовательных поездок. Так, в 2023 году столицу с экскурсией посетили 11,3 миллиона человек, что на 75% больше по сравнению с годом ранее, сказал он.

Собянин напомнил, что для москвичей и гостей столицы доступно больше тысячи экскурсий, подобрать подходящую можно при помощи туристического сервиса Russpass.

Ранее сообщалось, что пользователи портала "Узнай Москву" стали чаще изучать город с помощью мобильного приложения. Его за прошлый год скачали уже свыше 78 тысяч раз. В приложении пользователи могут планировать прогулки по Москве, искать музеи, парки и памятники, а также узнавать о самых популярных объектах и маршрутах.

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