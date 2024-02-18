Приложение проекта "Узнай Москву" скачали уже более 78 тыс раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пользователи портала "Узнай Москву" стали чаще изучать столицу с помощью мобильного приложения проекта. Его скачали уже более 78 тысяч раз за прошлый год, сообщается на портале мэра и правительства города.

"Благодаря приложению "Узнай Москву" самую обычную прогулку можно превратить в увлекательную экскурсию. Пользователи могут быстро составить интересный маршрут по Москве, изучить расположенные рядом достопримечательности, в том числе в режиме дополненной реальности, а также получить персональную подборку интересных мест", – подчеркнула пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

В приложении можно планировать прогулки по столице, найти музеи, парки и памятники, а также узнать о самых популярных объектах и маршрутах.

На главной странице представлены подборки информационных статей, экскурсионных маршрутов, фото исторических зданий и другой контент. Здесь отображаются объекты, находящиеся недалеко от пользователей.

Самым популярным разделом стали "Здания". За 2023 год его посетили более 75,5 тысяч раз. В разделе есть фотографии и описания старинных домов, усадеб и других сооружений. Кроме того, востребованным оказался и раздел "Маршруты". К нему обратились свыше 74,6 тысячи раз.

Ранее стало известно, что библиотека №5 имени М.А. Волошина организует экскурсию "Поварская: пересеченье переулков, связь судеб" 18 февраля. Она будет бесплатной. Мероприятие стартует в 14:00 на Арбатской площади около кинотеатра "Художественный" и завершится у памятника Бродскому на Новинском бульваре.

Москвичам рассказали об опциях сервиса "Госуслуги Москвы"