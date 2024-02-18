Бесплатная экскурсия об истории Поварской улицы пройдет в центре Москвы 18 февраля

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Библиотека №5 имени М.А. Волошина организует экскурсию "Поварская: пересеченье переулков, связь судеб" 18 февраля. Она будет бесплатной, сообщается на сайте объединения культурных центров Центрального административного округа столицы.

"Прогуляемся по удивительной улице, которая из слободы, где проживали слуги царского Сытного двора, превратилась в одну из самых изысканных и аристократических улиц Москвы – по Поварской и прилегающим к ней переулкам", – отмечается в сообщении.

Во время экскурсии гостям расскажут о том, в каком ресторане Москвы не выплачивали зарплату официантам, какой дом не понравился бывшим политкаторжанам, где прячется один из львов, какую церковь называли "на курьих ножках", а также чей призрак беспокоил писателей ХХ века.

Мероприятие стартует в 14:00 на Арбатской площади около кинотеатра "Художественный" и завершится у памятника Бродскому на Новинском бульваре.

Ранее в Дарвиновском музее в Москве открылась выставка "Ре-конструкция", которая посвящена 100-летию со дня рождения антрополога Галины Лебединской, создавшей свыше 60 скульптурных и более 150 графических реконструкций. Гости смогут увидеть реконструированные лица жившего около 200 тысяч лет назад гейдельбергского человека.

Выставка художника Константинова открылась в Третьяковской галерее