В центрах госуслуг открылась литературная выставка, приуроченная к Году семьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 30 центрах госуслуг открылась выставка "Литературная семья", которая посвящена Году семьи и стала частью проекта "Москва – с заботой об истории". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Гости выставки смогут узнать о влиянии русской литературы на мировое культурное наследие, о вкладе в него российских писателей, а также об отношениях внутри творческих семей и как они помогали выбрать профессии для детей.

К примеру, посетителям расскажут, как мать писателя Николая Гоголя помогала ему создавать "Вечера на хуторе близ Диканьки", как семья Михалковых-Кончаловских связана с художником Василием Суриковым и другие интересные факты.

Помимо этого, все желающие смогут взглянуть на Москву глазами Александра Пушкина, Антона Чехова, Михаила Лермонтова и других писателей благодаря специально сделанных для выставки видео.

На выставке также будет проводиться тематическая викторина, на которой участники проверят свои знания о популярных литературных произведениях, а также совершат путешествие по знаковым местам Москвы.

Центры госуслуг работают без перерывов и выходных. Районные офисы открыты с 08:00 до 20:00, а флагманские – с 10:00 до 22:00. Познакомиться с экспозицией можно также на сайте Главархива.

Ранее Главархив Москвы представил онлайн-выставку к 160-летию Московского зоопарка. Пользователи смогут увидеть самые интересные фотографии 1950–1990-х годов. Ознакомиться с выставкой можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

До этого Сергей Собянин рассказал, что в столице подготовили более 400 бесплатных экскурсий ко Всемирному дню гида. Мероприятия проведут в рамках акции "Московские истории" с 17 по 19 февраля.



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