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12 февраля, 12:07

Мэр Москвы

Собянин: в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий ко Всемирному дню гида

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице подготовили более 400 бесплатных экскурсий ко Всемирному дню гида. Об этом сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что мероприятия проведут в рамках акции "Московские истории" с 17 по 19 февраля. Жителей и гостей столицы познакомят с экспозицией Музея криптографии, который является единственным в стране научно-технологическим учреждением, посвященным математике, коммуникациям и новым технологиям.

"Жителей и гостей города ждут спектакль-променад по Тверскому району, осмотр исторических интерьеров театра "Геликон-опера" и обзорная прогулка по Библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино", – добавил мэр.

Также для горожан организовали экскурсию в киностудии имени Максима Горького. Там посетители узнают о создании фильмов "Морозко" и "Семнадцать мгновений весны". Также гостям покажут технику, на которую снимались киношедевры.

При этом жители и гости столицы смогут поучаствовать в пешеходных экскурсиях по Шаболовке, а также по арбатским переулкам и Гоголевскому бульвару. Однако Собянин напомнил, что для этого москвичам нужно заранее зарегистрироваться на туристическом сервисе Russpass с 12 по 14 февраля.

Ранее сообщалось, что в "Москвариуме" на ВДНХ с 13 по 19 февраля организуют специальную программу экскурсий "Океан любви" в честь Дня всех влюбленных. Москвичи смогут полакомиться специальными десертами, посмотреть на шоу с симфоническим оркестром "Морская симфония" и послушать живьем любимых артистов.

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