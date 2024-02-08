Главархив открыл новую онлайн-выставку к 300-летию Академии наук

Фото: Главархив Москвы

Главархив Москвы открыл новую онлайн-выставку "Ученые России: страницы жизни. К 300-летию Российской академии наук" ко Дню науки. Посмотреть ее можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". Об этом Москве 24 рассказали в Главархиве.

Датой основания Академии наук принято считать 8 февраля 1724 года. В этот день члены cената объявили указ Петра I об учреждении в Санкт-Петербурге Академии наук и художеств. Здесь первые российские ученые занимались физикой, гуманитарными дисциплинами и математикой.

В экспозиции есть документы по истории Академии, а также работы ученых с конца XIX до середины ХХ веков. Желающие смогут познакомиться с документами математика и механика Сергея Чаплыгина, его научным исследованием "О движении твердого тела в несжимаемой жидкости".

Также гости смогут узнать о работах минералогов Владимира Вернадского и Александра Ферсмана, биохимика Романа Хесин-Лурье, документах генетика и селекционера Николая Вавилова, которые рассказывают о его учебе в Московской сельскохозяйственной академии.

Главархив также предлагает посмотреть материалы лингвиста Дмитрия Ушакова, историка Ярослава Щапова и специалиста по древнерусской литературе Дмитрия Лихачева. Особый интерес для филологов представляют посвященные особенностям поэтики текстов древних памятников русской литературы и русскому фольклору научные исследования Варвары Адриановой-Перетц, уточнили в организации.

Отдельный тематический блок посвятили документам ведущих конструкторов в области ракетно-космической техники. В частности, в экспозиции представлены грамота о присвоении Владимиру Бармину звания почетного строителя Байконура, диплом Президиума Академии наук СССР о присуждении Николаю Пилюгину золотой медали имени Сергея Королева.

На виртуальной выставке можно найти письма, семейные фотографии, акварели, воспоминания ученых, их удостоверения к различным наградам и документы об учебе.

Ранее Главархив открыл онлайн-выставку к юбилею киностудии "Мосфильм". Всего в экспозиции представлены четыре тематических раздела. Первый из них посвящен 1920-м годам, эпохе немого кино и появлению киностудии.

До этого Главархив опубликовал книгу "Непобедимый город над Невой…" к 80-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Найти ее также можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

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