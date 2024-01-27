Главархив Москвы опубликовал книгу о блокаде Ленинграда

Юго-западная скульптурная группа "Укрощение коня человеком", вырытая из сада Аничкова дворца, транспортируется для установки на Аничков мост. Фото Д. Трахтенберга. 1945 год. Главархив Москвы

К 80-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады Главное архивное управление Москвы опубликовало книгу "Непобедимый город над Невой…", которую можно найти в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В виртуальном музее можно познакомиться с книгой воспоминаний “Участники Победы. Блокадный Ленинград”, посмотреть выставку о помощи москвичей жителям блокадного города.

На портале также опубликован подкаст "Голоса Победы", отдельные эпизоды которого посвящены подвигу ленинградцев.

В юбилейный год снятия блокады была опубликована новая книга, в которой открыт доступ к ряду важнейших документов о блокаде, в частности, связанные с оказанием москвичами посильной помощи и поддержки ленинградцам.

"В их числе — документы о направлении в Ленинград автоколонны из Москвы (для доставки продовольствия и вывоза ленинградцев в эвакуацию по Дороге жизни), о передаче продуктовых посылок, выделении жилплощади ленинградским инженерно-техническим работникам и специалистам-метростроевцам и другие", – сообщил начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

Книга также рассказывает о повседневном героизме жителей Ленинграда, которые трудились на предприятиях, участвовали в местной противовоздушной обороне, обеспечивали поддержание чистоты и порядка в городе. Издание проиллюстрировано большим количеством фотографий 1941–1944 годов, сделанных военными фотокорреспондентами Сергеем Струнниковым и Михаилом Трахманом.

В субботу, 27 января, в Санкт-Петербурге прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады.