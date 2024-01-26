Москва онлайн покажет зажжение 872 свечей в честь снятия блокады Ленинграда



27 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть акцию в честь восьмидесятой годовщины снятия блокады Ленинграда.

Активисты молодежного сообщества "STOлица" вместе с горожанами возложат цветы к Вечному огню на мемориале "Площадь Мужества" в парке культуры и отдыха "Измайлово". Также участники акции зажгут 872 свечи – именно столько дней продолжалась блокада города.

Смотрите прямую трансляцию 27 января в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.