На Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге возложили цветы к монументу "Мать-Родина"

Фото: council.gov.ru

В Санкт-Петербурге прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге проходит траурная церемония возложения венков и цветов в честь 80-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняла участие спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурге Александр Беглов, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, спикер Заксобрания города Александр Бельский, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин депутаты, представители общественных организаций ветеранов и блокадников. Участники церемонии почтили минутой молчания погибших и возлагают венки и цветы.

Фигура Матери-Родины на Пискаревском кладбище считается одним из символов скорби и памяти ленинградцев. Мемориальный комплекс Пискаревского кладбища был открыт в 1960 году. В братских могилах на Пискаревке покоятся около полумиллиона жителей и защитников Ленинграда, имена многих из них не установлены до сих пор.

Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек.

Ранее Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда.