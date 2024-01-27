Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"27 января 1944 года – эта дата навсегда вошла в историю, знаменуя окончание одной из самых героических и трагических страниц летописи Великой Отечественной войны. Почти 900 дней неимоверных испытаний – бомбежки и обстрелы, голод и холод, потери близких — не сломили защитников и жителей осажденного города", – следует из поздравительного письма.

Собянин отметил, что подвиг ленинградцев вызывает гордость. В честь памятной даты в Москве организуют церемонии возложения цветов и венков, тематические выставки, концерты, кинопоказы, лекции и другие мероприятия. В частности, изучить исторические события можно в Государственном музее обороны Москвы на выставке "Мой Ленинград".

Мэр столицы пожелал ветеранам бодрости духа, сердечного тепла, здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Она длилась 892 дня. В этот период сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и воздуху. В Ленинграде находились 2,5 миллиона человек, 400 тысяч из которых были детьми.

Кольцо блокады прорвали к январю 1943 года. Полностью освободить город удалось 27 января 1944 года во время Ленинградско-Новгородской операции.

20 января 1945 года Ленинград был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года ему присвоили звание "Города-героя".

Владимир Путин ранее заявил, что люди, которые пережили блокаду Ленинграда, всегда будут нравственным примером для российских граждан. Он напомнил о единстве и сплоченности людей, оказавшихся в Ленинграде во время блокады.

