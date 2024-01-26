Путин дал старт строительству пятого серийного атомного ледокола "Ленинград"

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Владимир Путин разрешил строительство атомного ледокола "Ленинград". Церемония закладки пятого серийного атомного ледокола состоялась на верфи Балтийского завода.

Вместе с российским лидером на мероприятии присутствовали главный исполнительный директор "Росатома" Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Прошу вас дать разрешение на установку закладной доски на первом отсеке будущего атомного ледокола "Ленинград", – обратился к Путину Костин.

По команде они посредством отверток докрутили болты, которые фиксируют металлическую пластину.

Атомные ледоколы проекта 22220 с мощностью 60 мегаватт являются самыми большими и мощными на планете. Их длина составляет 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тысячи тонн. Ледоколы смогут пробивать лед толщиной до трех метров и проводить караваны судов.

В ходе церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград" Путин указал, что пережившие блокаду Ленинграда люди всегда будут нравственным примером для россиян. Глава государства назвал большим, приятным и знаменательным событием начало возведения ледокола.