Главархив представил онлайн-выставку к 160-летию Московского зоопарка

Фото: Главархив Москвы/В. Кошевой, 26 мая 1950 года

Главархив Москвы представил онлайн-выставку к 160-летию Московского зоопарка. Пользователи смогут увидеть самые интересные фотографии 1950–1990-х годов, передает портал мэра и правительства столицы.

Ознакомиться с выставкой можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". На кадрах запечатлены сотрудники зоопарка с черепахой, оленем и обезьяной, проходящей рентгенологическое исследование, а также юные жители столицы на праздновании Дня птиц.

"Авторы снимков – известные отечественные фотографы второй половины XX века Виктор Ахломов, Эммануил Евзерихин, Николай Рахманов, Владимир Акимов, Виктор Кошевой, Анатолий Анжанов, Вячеслав Шаровский, Владимир Минкевич, Виктор Шандрин, Борис Игнатович и другие", – говорится в сообщении.

Из истории зоопарка

Зоопарк был открыт в 1864 году. Одним из инициаторов его создания стал профессор Императорского Московского университета Анатолий Богданов, в то время как организацией занималось Императорское русское общество акклиматизации животных и растений. Сейчас в зоопарке есть свыше 10 тысяч животных, но в первой экспозиции насчитывалось около 300.

В 1924-м ученые Михаил Завадовский, Петр Мантейфель и Петр Смолин создали кружок юных биологов зоопарка. Несколько поколений ребят отправлялись в экспедиции по СССР, ухаживали за животными, помогали важным научным открытиям. Благодаря этим мероприятиям в РФ появилось большое количество ученых, художников и писателей.

Спустя несколько лет по инициативе зоолога и автора книг о животных Веры Чаплиной в зоосаде появилась площадка молодняка – детенышей разных видов животных. Также там организовали секцию выездных животных, предназначенных для выступлений.

Золотоволосые пингвины и слоны в подарок

В 1950-х в зоопарке появились золотоволосые пингвины. Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру прислал слонят Рави и Шаши. Уже в 1960-м в зоопарке жили щенки собаки Стрелки, которая вместе с Белкой совершила полет в космос на корабле "Спутник-5" 19 августа 1960 года.

"В 1990-е годы провели реконструкцию помещений и соорудили пешеходный моста через Большую Грузинскую улицу. В 2014-м, к 150-летию зоопарка, открыли несколько новых экспозиций и выставок, оранжерею, отремонтировали и перестроили множество вольеров, реконструировали пруды на старой территории и круг катания на пони", – говорится в материале.

Ознакомиться со всеми документами Московского зоопарка можно в читальном зале Главархива. Зал работает по понедельникам с 09:30 до 16:30, по вторникам и четвергам – с 12:00 до 20:00, а также по пятницам – с 09:30 до 15:00.

Ранее стало известно, что столичный Главархив представил новую онлайн-выставку "Ученые России: страницы жизни. К 300-летию Российской академии наук" ко Дню науки. В экспозиции есть документы по истории Академии, а также работы ученых с конца XIX до середины ХХ веков.



Главархив открыл онлайн-выставку к 160-летию Московского зоопарка