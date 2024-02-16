Выставка "Ре-конструкция" открылась в Дарвиновском музее

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Дарвиновском музее в Москве открылась выставка "Ре-конструкция", которая посвящена 100-летию со дня рождения антрополога Галины Лебединской, создавшей свыше 60 скульптурных и более 150 графических реконструкций. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Гости выставки смогут увидеть реконструированные лица жившего около 200 тысяч лет назад гейдельбергского человека, первого найденного кроманьонца, московского стрельца и половца, императора Николая II, членов его семьи и многих других исторических личностей.

Современные ученые способны на основе костей черепа разглядеть черты лица человека, определить его возраст, а также происхождение и даже характер. Посетители узнают, как этап за этапом человеческий череп обрастает мускулатурой и кожей, образуются глаза, нос, уши и подбородок, меняется лицо и прочее.

Галина Лебединская была талантливой ученицей и последовательницей советского антрополога Михаила Герасимова, автора методики восстановления внешнего облика человека на основе скелетных остатков. Он воссоздал свыше 200 скульптурных портретов людей прошлого: Ярослава Мудрого, Ивана Грозного, Тамерлана и других.

Лебединская продолжила дело учителя, восстановив облик людей разных эпох: от человека прямоходящего до средневековых обитателей Москвы. Она проработала в лаборатории пластической реконструкции Института этнографии АН СССР (ныне Институт этнологии и антропологии РАН) почти полвека и сама воспитала талантливых учеников и последователей. Экспозиция была организована именно этой лабораторией.

Ранее москвичам рассказали о бесплатных выставках и экскурсиях, которые пройдут в честь Всемирного дня экскурсовода с 17 по 21 февраля в культурных учреждениях столицы. В частности, пешая экскурсия "Неорусский стиль в облике Тверских-Ямских улиц" состоится 17 февраля в 13:00, ее подготовила библиотека № 2 имени Трифонова.

До этого генсек Олимпийского комитета России Родион Плитухин сообщил, что на ВДНХ планируют открыть музей, посвященный олимпийским видам спорта. Посетители площадки смогут узнать историю олимпийского движения и узнать больше о самих играх. Особое место в экспозиции уделят Олимпийским играм 1980-х и 2014-х годов.

Выставка художника Константинова открылась в Третьяковской галерее