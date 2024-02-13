На ВДНХ откроется посвященный олимпийским видам спорта музей

Фото: телеграм-канал "ВДНХ"

На ВДНХ планируют открыть музей, посвященный олимпийским видам спорта. Об этом сообщил генсек Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин.

"Музей будет посвящен олимпийским видам спорта, он при всей своей компактности спроектирован таким образом, что в нем можно будет организовать тематические мероприятия", – приводит его слова ТАСС.

Посетители площадки смогут узнать историю олимпийского движения и узнать больше об Олимпийских играх. Особое место в экспозиции уделят ОИ 1980-х и 2014-х годов. В музее могут разместить некоторые артефакты с Аллеи славы.

Плитухин также добавил, что музей станет первым, куда можно будет получить бесплатный билет за выполнение спортивных заданий.

До этого Сергей Собянин сообщил, что для занятий спортом в Москве создали более 29 тысяч площадок. Физкультурой в городе занимаются около шести миллионов человек. Привлекают внимание горожан к спорту также с помощью разных проектов, включая "Мой спортивный район", "Спортивные выходные" и другие.



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