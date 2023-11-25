В Москве создано более 29 тыс площадок для занятия спортом — Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичная спортивная инфраструктура выросла и стала разнообразной. На сегодняшний день в Москве существует более 29 тысяч спортзон, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"После благоустройства можно комфортно заниматься в парках, на набережных и дворовых площадках", – отметил он.

Современные объекты стали доступными, теперь физкультурой занимаются около 6 миллионов человек. В городе создали такие проекты, как "Мой спортивный район", "Спортивные выходные", "Московское долголетие" и "Московская ходьба".

"Вернулась добрая традиция проводить зимний отдых на ледовых площадках во дворах, кататься на лыжах в парках", – добавил мэр.

Кроме того, в Москве реконструировали набережные, построили новые парки и спортивные площадки, обустроили и расширили улицы. Горожане начали больше двигаться и вести здоровый, активный образ жизни, проводить время на свежем воздухе, заниматься бегом, кататься на велосипедах, тренироваться на спортплощадках и участвовать в различных любительских состязаниях и марафонах.

На 17 улицах сделали временные велополосы, на 43 обновили временную разметку. Также специалисты продлили городской маршрут "Зеленое кольцо", который проходит от Тимирязевского парка до Лосиного Острова.

В 2023 году было запланировано около 7 тысяч бесплатных физкультурно-массовых мероприятий, большая часть из которых уже состоялась.

Сергей Собянин ранее сообщил, что искусственные катки откроются в парке "Яуза", парке 850-летия Москвы и на других территориях. Зимой в городе откроют новый сезон проекта "Мой спортивный район", а в "Лужниках" проведут "Зимний день Московского спорта". В начале декабря город украсят к Новому году.

Около пяти тысяч световых конструкций украсят столицу зимой