21 ноября, 19:37Мэр Москвы
Собянин: катки с искусственным льдом в Москве откроются 24 ноября
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В Москве 24 ноября откроются катки с искусственным льдом. Этой зимой в столичных парках, скверах и во дворах будут развлечения на любой вкус и возраст, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.
В общественных пространствах заработают катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны и места для катания на снегоходах, уточнил мэр.
"Например, в парке "Яуза" будут катки с искусственным льдом, лыжные трассы протяженностью 10 километров и снежные горки, включая самую большую естественную горку в городе у Ростокинского акведука. Два новых катка заработают в парке 850-летия Москвы", – поделился Собянин.
Он добавил, что предстоящей зимой для горожан вновь откроются полюбившиеся объекты зимнего отдыха и будут организованы спортивные праздники. Среди них:
- бесплатный каток в парке Северного речного вокзала;
- лыжно-биатлонная трасса в "Лужниках", где состоятся мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону;
- праздник "Зимний день Московского спорта" в "Лужниках";
- зимний сезон проекта "Мой спортивный район".
Вместе с тем Собянин рассказал, что в начале следующего месяца Москву украсят гирляндами и конструкциями.
Ранее мэр рассказал, что за последние 13 лет в столице возвели около 200 крупных спортивных сооружений. Среди них – футбольные стадионы ЦСКА и "Спартака", Дворец гимнастики Ирины Винер, Академия спорта "Динамо", Центр водных видов спорта в "Парке легенд", Ледовый дворец "Кристалл" в "Лужниках" и другие.
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