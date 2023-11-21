Собянин: катки с искусственным льдом в Москве откроются 24 ноября

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве 24 ноября откроются катки с искусственным льдом. Этой зимой в столичных парках, скверах и во дворах будут развлечения на любой вкус и возраст, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

В общественных пространствах заработают катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны и места для катания на снегоходах, уточнил мэр.

"Например, в парке "Яуза" будут катки с искусственным льдом, лыжные трассы протяженностью 10 километров и снежные горки, включая самую большую естественную горку в городе у Ростокинского акведука. Два новых катка заработают в парке 850-летия Москвы", – поделился Собянин.

Он добавил, что предстоящей зимой для горожан вновь откроются полюбившиеся объекты зимнего отдыха и будут организованы спортивные праздники. Среди них:

бесплатный каток в парке Северного речного вокзала;

лыжно-биатлонная трасса в "Лужниках", где состоятся мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону;

праздник "Зимний день Московского спорта" в "Лужниках";

зимний сезон проекта "Мой спортивный район".

Вместе с тем Собянин рассказал, что в начале следующего месяца Москву украсят гирляндами и конструкциями.

Ранее мэр рассказал, что за последние 13 лет в столице возвели около 200 крупных спортивных сооружений. Среди них – футбольные стадионы ЦСКА и "Спартака", Дворец гимнастики Ирины Винер, Академия спорта "Динамо", Центр водных видов спорта в "Парке легенд", Ледовый дворец "Кристалл" в "Лужниках" и другие.

Москвичам рассказали, как готовят столичных спортсменов в центре "Самбо-70"