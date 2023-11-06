Почти 20 га выделили под строительство спорткомплексов в Москве с начала года – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 20 гектаров земли выделили под строительство спорткомплексов в Москве с начала года. Объекты появятся на севере, северо-западе, западе, юге, юго-востоке и в центре города, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, в столице возведут центр с крытыми футбольными полями, универсальными залами и ледовой ареной в Мещанском районе; комплекс с бассейнами, залами для игровых видов спорта, занятий борьбой, гимнастикой и хореографией в Раменках; ледовый дворец для проведения соревнований по керлингу в Хорошево-Мневниках; комплекс с ледовой ареной в Хорошевском районе.

"Мы предоставляем участки без торгов под масштабные инвестиционные проекты с 2016 года. Город же получает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет", – отметил градоначальник.

До этого Сергей Собянин поручил завершить строительство спорткомплекса "Горизонт" в Зеленограде к 2024 году. На спортивном комплексе в районе Крюково делают кровлю и черновую отделку, а также монтируют окна и витражи. После завершения постройки тут появится тренажерный зал, а также два бассейна.

Ранее заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что москвичи до 2027 года получат еще 18 новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Также в ближайшие 3 года планируют достроить спорткомплекс в районе Москворечье-Сабурово и завершить реконструкцию Дворца спорта "Лужники".

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