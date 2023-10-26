Собянин: спорткомплекс "Горизонт" в Зеленограде будет достроен в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поручил завершить строительство спорткомплекса "Горизонт" в Зеленограде к 2024 году. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

"Объект на Середниковской улице мы начали не так давно, но основные конструкции уже возведены. По обращению Валентины Бровко поручил закончить строительство "Горизонта" к концу следующего года и ввести в эксплуатацию в начале 2025 года", – указал Собянин.

На спортивном комплексе в районе Крюково делают кровлю и черновую отделку, а также монтируют окна и витражи. После завершения постройки тут появится тренажерный зал, а также два бассейна. Кроме того, вокруг благоустроят территорию и сделают парковку, сообщил мэр.

Сейчас в столице работает свыше 29 000 зон для активного отдыха. С 2023 по 2025 год планируется завершить постройку еще 50 таких объектов, сказал Собянин.

"В Зеленограде, как и по всей Москве, количество спортобъектов и площадок с каждым годом только увеличивается", – отметил он.

Ранее заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что москвичи до 2027 года получат еще 18 новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Также в ближайшие 3 года планируют достроить спорткомплекс в районе Москворечье-Сабурово и завершить реконструкцию Дворца спорта "Лужники".

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