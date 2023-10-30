Собянин поздравил столичных тренеров и учителей физкультуры с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сегодня, 30 октября, в России отмечается День тренера. В Москве 304 человека носят звание "Заслуженный тренер России". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что за подготовку московских спортсменов отвечают свыше 3,5 тысячи специалистов. Кроме того, с учениками в школах и колледжах работают более 8 тысяч учителей физкультуры и педагогов допобразования физкультурно-спортивной направленности.

"Тренер – очень уважаемая профессия в Москве, где спортом занимаются горожане всех возрастов. Например, в проекте "Московское долголетие" открыты группы по 50 видам спортивных активностей – от йоги до борьбы", – написал мэр столицы.

Сергей Собянин поздравил всех тренеров с их профессиональным праздником и пожелал им дальнейших успехов.

Ранее Собянин анонсировал начало приема заявок на получение знака отличия "За развитие московского спорта". Заявки принимаются в департаменте спорта Москвы на улице Лужники, доме 24, строении 38.

До этого мэр Москвы поручил завершить строительство спорткомплекса "Горизонт" в Зеленограде к 2024 году. На спортивном комплексе в районе Крюково делают кровлю и черновую отделку, а также монтируют окна и витражи.

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