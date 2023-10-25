Еще 18 новых ФОКов построят в Москве в ближайшие 3 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи до 2027 года получат еще 18 новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), заявила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"С каждым годом спорт становится все более доступным каждому жителю Москвы. Это происходит благодаря строительству новых спортивных объектов в жилых районах города", – указал он.

Также в ближайшие 3 года в столице достроят спорткомплекс в районе Москворечье-Сабурово, который возводится в рамках Адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы, и завершат реконструкцию Дворца спорта "Лужники".

Кроме того, рабочие достроят спортивно-стрелковый клуб в "Лужниках" и лыжный трамплин на Воробьевых горах высотой 75 метров, уточнил заммэра.

Ранее Бочкарев сообщил, что в рамках Адресной программы в столице построят более 60 учебных заведений. В ближайшие три года в столице введут в эксплуатацию 33 детских сада и 32 школы.

Между тем в рамках программы также планируется ввести в эксплуатацию 35 километров линий и 17 станций метро, больницы и поликлиники, ФОКи и многое другое, рассказал Сергей Собянин.