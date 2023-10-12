Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу на 2024–2026 годы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В приоритете – транспортная инфраструктура и социальные объекты. По данным мэра, в ближайшие три года планируется возвести и ввести в эксплуатацию около 760 различных городских объектов, включая линии и станции метро, детские сады и школы, больницы и поликлиники, ФОКи и другое.

Так, будут введены 35 километров линий, 17 станций и одно электродепо столичного метрополитена. Появятся первые участки Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Кроме того, специалисты развернут строительство Бирюлевской линии, сказано в тексте.

Собянин уточнил, что работники проложат и построят 265,5 километра дорог, 71 искусственное сооружение и 60 пешеходных переходов. Будет завершено формирование Московского скоростного диаметра. Среди знаковых объектов также велопешеходный мост через Яузу, Карамышевская набережная, пешеходные мосты через Нагатинский затон и в районе Сити, участок набережной Москвы-реки в Нагатинской пойме.

Добавляется, что специалисты возведут 6,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации. Будут построены не только жилые дома, но и вся необходимая для жизни социальная инфраструктура. Планируется благоустройство дворов, зон отдыха и парков.

Вместе с инвесторами будет закончено строительство 307 социальных объектов. Среди них: спорткомплекс на улице Москворечье, многопрофильный лечебный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира, корпуса нового кампуса МГТУ имени Баумана, говорится в сообщении.

Реконструированы, как уточнил Собянин, будут Дворец спорта "Лужники" и кинотеатр "Полярный", нескольких исторических павильонов ВДНХ. Будет достроен Национальный космический центр.

Градоначальник подчеркнул, что будет продолжено развитие территории "Южный порт", строительство объектов индустриального парка "Руднево" и других площадок ОЭЗ "Технополис "Москва". Кроме того, будут активно реализовываться проекты комплексного развития территорий нежилой застройки.

Ранее власти Москвы утвердили прогноз социально-экономического развития города на период с 2024 по 2026 год. Ожидается, что ежегодно производство обрабатывающей промышленности будет расти на 6,5–7,5%, инвестиции в основной капитал – на 4,8–6,2%, оборот розничной торговли и объем платных услуг – на 2,7–3% и 4,3%, а валовой региональный продукт – на 2,5–3%.

Также был сформирован проект городского бюджета на 2024–2026 годы. Мэр подчеркнул, что, как и в прошлые годы, 50% расходов направят на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, культуру, образование, спорт и другие социальные мероприятия.

Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы