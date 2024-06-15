Девочка утонула в пруду в районе Солнцево

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В районе Солнцево утонула 12-летняя девочка. Столичная прокуратура рассказала о случившемся в официальном телеграм-канале.

"По предварительной информации, малолетняя вместе с подругой пошли купаться в пруду в районе Солнцево. Девочка ушла под воду и не смогла самостоятельно выплыть, ее подруга обратилась за помощью", – уточняется в публикации.

Надзорное ведомство намерено проконтролировать выяснение всех деталей происшествия.

Ранее двое детей упали в реку в Тверской области, четырехлетнего мальчика спасли и доставили в медицинское учреждение. Семилетняя девочка утонула. Инцидент произошел в населенном пункте Киверичи Рамешковского муниципального округа.

