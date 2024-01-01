Семилетняя девочка утонула в реке в Тверской области

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Двое детей упали в реку в Тверской области, четырехлетнего мальчика спасли и доставили в медицинское учреждение. Семилетняя девочка утонула. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как сообщили в ведомстве, 1 января в акватории реки Городня вблизи дома №1 по улице Советской села Киверичи Рамешковского муниципального округа утонула 7-летняя девочка.

По предварительной информации, двое детей, находясь недалеко от реки, оступились и упали в воду. Четырехлетнего мальчика успел извлечь очевидец, после чего он был доставлен в больницу. Второго ребенка вытащить из воды не удалось. Тело девочки до настоящего времени не обнаружено.

Бежецким межрайонным следственным отделом СУСК организовано проведение доследственной проверки.

В Республике Алтай автобус наехал на 9-летнего мальчика, который скатился на ледянке с уклона прямо на проезжую часть. Ребенок погиб на месте происшествия.