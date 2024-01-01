01 января, 13:16Происшествия
РЭБ подавила украинский беспилотник над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник, запущенный с украинской стороны, в небе над Брянской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом", – проинформировал он.
По данным главы региона, в результате произошедшего никто не пострадал. Инфраструктурных разрушений также не зафиксировали.
На месте падения БПЛА работают оперативные и экстренные службы.
Накануне система ПВО сбила три беспилотника в небе над Ростовской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
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