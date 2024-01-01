Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 января, 13:16

Происшествия

РЭБ подавила украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник, запущенный с украинской стороны, в небе над Брянской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом", – проинформировал он.

По данным главы региона, в результате произошедшего никто не пострадал. Инфраструктурных разрушений также не зафиксировали.

На месте падения БПЛА работают оперативные и экстренные службы.

Накануне система ПВО сбила три беспилотника в небе над Ростовской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика