Система ПВО РФ сбила украинский беспилотник над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник ВСУ самолетного типа над Курской областью. О происшествии пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинские силы попытались атаковать регион ночью.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", – доложили в Минобороны.

В ночь на 30 декабря средства ПВО России уничтожили и перехватили в воздухе 32 украинских беспилотника над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

До этого система противовоздушной обороны РФ ликвидировала два украинских самолета Су-25 над территориями Запорожской и Херсонской областей.



При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов