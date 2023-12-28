ПВО РФ сбила два украинских самолета Су-25 в Запорожской и Херсонской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская ПВО за сутки уничтожила два украинских самолета Су-25 над территорией Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее Вооруженные силы РФ нейтрализовали командно-наблюдательный пункт 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка ДНР.

До этого авиация Военно-космических сил РФ уничтожила вертолет ВСУ Ми-8 в Запорожской области. Его сбили в районе города Орехова.

Помимо этого, армия РФ на краснолиманском направлении при поддержке артиллерии нанесла поражение штурмовым группам 44-го стрелкового украинского батальона и 5-й бригады Нацгвардии Украины.

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