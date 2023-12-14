Путин заявил, что ВС РФ отошли на несколько метров возле Крынок для сохранения сил

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Вооруженные силы России отошли на несколько метров в районе населенного пункта Крынки на Днепре, чтобы уберечь личный состав от ненужных потерь. При этом попытка украинской армии прорваться на левый берег Днепра была последней в рамках ее контрнаступления. Об этом Владимир Путин заявил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Отвечая на вопрос военкора Николая Долгачева, российский президент указал, что ВСУ с контрнаступлением не добились никаких результатов ни на одном из участков. Попытка прорваться на левый берег Днепра была необходима для обеспечения движения в направлении Крыма, уточнил Путин.

"В итоге Киев сосредоточил удары артиллерии по узкому участку берега, а российское военное командование решило отвести личный состав в лесополосу во избежание потерь. Украинские солдаты зашли на берег, однако понесли и несут огромные потери", – подчеркнул глава государства.

Сами бойцы ВСУ заявляют, что это "дорога в один конец", подчеркнул Путин, потому что по ним бьют беспилотники и другие средства поражения.

Президент РФ задался вопросом, зачем украинская армия "пихает людей на истребление" на "плацдарм" в Крынках на левом берегу Днепра. Там они попали в огневой мешок, отметил Путин. Кроме того, продолжил российский лидер, на левом берегу Днепра находились порядка 80 военных ВСУ, сейчас их меньше.

"Я какое-то время назад НГШ (начальнику Генштаба. – Прим. ред.) сказал: "Не спешите их оттуда выдавливать". Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Это такая логика вооруженной борьбы. Но они продолжают это делать. Это трагедия, я считаю, для них", – указал Путин.

При этом министр и начальник Генштаба сказали Путину, что российские силы будут постепенно сужать это "пространство свободы". Это и происходит, подтвердил глава государства.

При этом Киев в Крынках теряет не просто военнослужащих, а штурмовые отряды, которые являются элитой. Путин назвал это безответственным со стороны властей Украины.

В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции российский лидер также указал, что мир на Украине наступит в тот момент, когда ВС РФ достигнут целей спецоперации. По словам Путина, они остаются неизменными.

Также президент назвал Одессу русским городом, подчеркнув, что все об этом знают. Путин сообщил, что в отношении этого города была придумана "историческая чушь", а Москва после распада СССР с этим смирилась.

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