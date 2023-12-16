Фото: Министерство обороны РФ

Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили более 250 украинских военнослужащих, два танка и гаубицу. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, командно- наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинских войск", – приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что потери украинских сил в результате ударов составили более 250 военнослужащих, два танка, два автомобиля и гаубица "Мста-б".

Кроме того, мотострелковые войска РФ при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ разрушили склад украинской армии ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области. Как уточнили в Минобороны России, посредством сил авиации, артиллерии и беспилотников российская армия поразила в том числе живую силу Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что в ночь на 10 декабря самолеты группировки российских войск Запад нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией было нанесено огневое поражение позициям украинской армии в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.