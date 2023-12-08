ВСУ потеряли более 1,5 тыс военных на донецком направлении за неделю

Фото: ТАСС/AP/Kirsty Wigglesworth

Вооруженные силы России с 3 по 8 декабря нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ на донецком направлении. Украинские войска потеряли более 1,5 тысячи военных, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, на этом направлении за прошедшую неделю были уничтожены 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии, уточнили в ведомстве.

Южная группировка войск нанесла огневое поражение бойцам ВСУ в населенных пунктах Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка, Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что российские подразделения отразили пять атак украинских штурмовых групп на купянском направлении. Потери ВСУ при этом составили до роты пехоты. Еще трое украинских солдат были взяты в плен.

До этого военное ведомство сообщало, что российские системы ПВО за сутки сбили два украинских самолета – истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, 76 дронов и другие объекты.

Украина стала направлять блогеров в зону проведения СВО