Российские системы ПВО за сутки сбили два самолета ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили два украинских самолета – истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, 76 дронов и другие объекты. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, самолеты ВСУ сбили в районах населенных пунктов Доброполье ДНР и Камышевахи Запорожской области. Также 76 дронов, восемь реактивных снарядов системы HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM уничтожили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В Минобороны уточнили, что всего с начала СВО российская армия ликвидировала 549 военных самолетов, 257 вертолетов, более 9,5 тысячи беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, свыше 13,8 тысячи танков и других бронированных машин, 1 188 боевых машин залпового огня, 7 253 орудия полевой артиллерии и миномета, а также почти 16 тысяч единиц специальной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила четыре украинских беспилотника, еще два перехватили над акваторией Азовского моря. Атаку вражеской техники отразили 5 декабря около 06:00 по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ.

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