В МО РФ сообщили об отражении еще одной атаки украинских БПЛА над Азовским морем

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Средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ и еще два перехватили над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака беспилотников самолетного типа по объектам на территории России была отражена 5 декабря около 06:00 по московскому времени, добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны уже сообщали, что в ночь на 5 декабря над Азовским морем и Крымом были уничтожены 22 украинских беспилотника. Еще 13 БПЛА были перехвачены силами ПВО.

До этого в ДНР заявили, что украинская армия за сутки совершила 69 обстрелов по территории республики. Под вражеским огнем оказались районы трех населенных пунктов региона: Донецка, Горловки и Ясиноватского района. В результате обстрелов 7 граждан получили различные ранения.