01:31Происшествия
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 69 раз за сутки
Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"
За прошедшие сутки украинская сторона совершила 69 обстрелов по территории Донецкой Народной Республики. Об этом рассказало представительство ДНР в СЦКК в своем официальном телеграм-канале.
Под вражеским огнем оказались районы трех населенных пунктов региона: Донецка, Горловки и Ясиноватского района. В результате обстрелов 7 граждан получили различные ранения. Кроме того, были повреждены 6 жилых домов и 8 объектов гражданской инфраструктуры.
Всего украинскими боевиками было выпущено 230 единиц различных боеприпасов.
Ранее сообщалось, что два сотрудника МЧС РФ получили тяжелые ранения в результате атаки украинских военных в Алешках Херсонской области. Уточнялось, что украинский беспилотник атаковал машину МЧС.
До этого украинские ударные беспилотники в ночь на 4 декабря атаковали нефтебазу в Луганске, в результате чего там возник пожар. Через некоторое время возгорание удалось потушить.
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