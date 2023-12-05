Украинские войска обстреляли территорию ДНР 69 раз за сутки

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

За прошедшие сутки украинская сторона совершила 69 обстрелов по территории Донецкой Народной Республики. Об этом рассказало представительство ДНР в СЦКК в своем официальном телеграм-канале.

Под вражеским огнем оказались районы трех населенных пунктов региона: Донецка, Горловки и Ясиноватского района. В результате обстрелов 7 граждан получили различные ранения. Кроме того, были повреждены 6 жилых домов и 8 объектов гражданской инфраструктуры.

Всего украинскими боевиками было выпущено 230 единиц различных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что два сотрудника МЧС РФ получили тяжелые ранения в результате атаки украинских военных в Алешках Херсонской области. Уточнялось, что украинский беспилотник атаковал машину МЧС.

До этого украинские ударные беспилотники в ночь на 4 декабря атаковали нефтебазу в Луганске, в результате чего там возник пожар. Через некоторое время возгорание удалось потушить.



Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк