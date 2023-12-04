Украинские власти рассматривают возможность отставки главкома Залужного – СМИ

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на украинские СМИ.

По мнению авторов материала, недавний приезд главы Пентагона Ллойда Остина повлиял на еще большее ухудшение взаимоотношений между Зеленским и Залужным.

"Есть такое впечатление, что по приезде Остина Зеленский приблизился к решению о замене Залужного", – говорится в сообщении.

В свою очередь, источник издания рассказал, что у Зеленского на должность главкома есть кандидатура командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского. По его мнению, украинский лидер может делить армию на две части: "хорошую" под руководством Сырского и "плохую" – Залужного.

При этом, по словам собеседника издания, отставка Залужного может дать старт его политической карьере.

Ранее депутат от украинской партии "Слуга народа", замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая потребовала отставки Залужного. По ее словам, Залужный не смог предоставить никакого плана замысла на 2024 год, заявив лишь о необходимости мобилизации не менее 20 тысяч украинцев ежемесячно.



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