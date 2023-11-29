Офис Зеленского запретил регионам общаться с главкомом ВСУ Залужным – СМИ

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Офис украинского президента Владимира Зеленского дал главам регионов указание прекратить любое общение с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что указание было дано на прошлой неделе. В сообщении уточнили, что Киев решился на подобный шаг, чтобы "региональные элиты не создавали ажиотажа" вокруг Залужного.

Ранее в СМИ сообщалось, что конфликт между Зеленским и главнокомандующим ВСУ был предсказуемым результатом после неудачи украинского контрнаступления. Залужный пока не заявлял о каких-либо политических амбициях, однако, как показывают опросы, к середине ноября доверие к нему оказалось вдвое больше, чем к действующему президенту страны.

До этого главком ВСУ заявил, что Украина достигла уровня развития технологий, который ставит страну в тупик, как это было и в Первую мировую войну. Он отметил, что прорыва не будет. По мнению главнокомандующего, изменить ситуацию может лишь резкий технологический скачок.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины