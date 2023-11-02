Главком ВСУ Залужный заявил, что украинский конфликт зашел в тупик

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Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. Об этом сообщает Economist.

По его мнению, ВСУ уже не смогут добиться прорыва.

"Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик <…>. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет", – считает он.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что некоторое время он не мог понять, почему украинская армия не достигает успеха. Он заявил, что, согласно "всем подсчетам", ВСУ должны были "добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма".

При этом в реальности, украинские силы не могут преодолеть минные поля, а западная техника расстреливается российской артиллерией. По мнению Залужного, только резкий технологический скачок сможет спасти положение для украинской армии.

"Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем", – считает он.

Залужный также высоко оценил Военно-воздушные силы России, а также подразделения радиоэлектронной борьбы. По его словам, ВС РФ также улучшили контрбатарейную борьбу, во многом за счет использования боеприпасов "Ланцет".

До этого стало известно, что провал контрнаступления украинской стороны стал причиной трения между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным.

Генерал считает, что украинской армии следует сфокусироваться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Зеленский, в свою очередь, не согласен с такой политикой.

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