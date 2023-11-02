Главком ВСУ Залужный похвалил ВВС России и силы радиоэлектронной борьбы

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Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный высоко оценил Военно-воздушные силы России, а также подразделения радиоэлектронной борьбы. Об этом он написал в статье для журнала Economist.

"Военно-воздушные силы России... сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи", – заявил он.

Залужный отметил, что Россия также модернизировала силы радиоэлектронной борьбы и отметил, что в этой области ВС РФ превосходят ВСУ, так как 65% станций глушения Украины были произведены в советское время.

По словам генерала, эффективность снарядов Excalibur с GPS-наведением сильно упала из-за модернизации РФ сил РЭБ. Он также подчеркнул, что ВС РФ улучшили контрбатарейную борьбу, во многом за счет использования боеприпасов "Ланцет".

"Не следует недооценивать Россию", – резюмировал Залужный.

Ранее сообщалось, что провал контрнаступления украинской стороны стал причиной трения между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным.

Генерал считает, что украинской армии следует сфокусироваться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Зеленский, в свою очередь, не согласен с такой политикой.

Владимир Путин рассказал, что контрнаступление Киева полностью провалилось. Несмотря на это, украинская сторона продолжает готовить наступательные операции на некоторых участках в зоне СВО, уточнил он. Москва в ответ реагирует соответствующим образом.

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