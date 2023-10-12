США могут легко урегулировать конфликт на Украине, прекратив военные поставки – посол РФ

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал очередной пакет военной помощи Украине от Пентагона, заявив, что США продолжают делать ставку на силовое решение конфликта.

"Преследуемые задачи измотать и обескровить Россию, еще больше натравить на нас братский народ не меняются. За этим скрываются опасения Вашингтона не допустить закрепления успехов Вооруженных Сил Российской Федерации", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале дипмиссии.

Антонов добавил, что новый пакет помощи не поможет решить поставленных США перед киевскими властями задач. Так, контрнаступление украинских войск провалилось, а киевский режим "дышит на ладан". Поставки вооружения только отдаляют перспективу окончания кровопролития, подчеркнул посол.

Дипломат также отметил, что Соединенные Штаты могут легко и быстро урегулировать действующий конфликт, прекратив отправки военной помощи на Украину.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американская сторона передаст Киеву очередной пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Новый пакет будет содержать боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которую в скором времени США передадут Киеву.

Остин также сообщил, что США встанут во главе коалиции государств, которые будут оказывать Украине помощь в развитии Военно-воздушных сил (ВВС). В качестве лидеров в состав группы стран также войдут Дания и Нидерланды.

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