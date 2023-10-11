В Пентагоне заявили, что Украина может получить истребители F-16 весной 2024 года

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Украина получит американские истребители F-16 не раньше весны 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.

"Что касается того, когда на Украину поступят F-16, как вы знаете, у нас есть коалиция по подготовке пилотов для F-16, которая сейчас работает над их обучением. Эта работа начата в Европе, и мы также готовим пилотов в США", – указал он.

По словам министра обороны США, Вашингтон ранее говорил, что на поставки Киеву истребителей необходимы месяцы.

До этого глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что государство начиная с 2025 года поставит Киеву несколько истребителей F-16. Так, количество самолетов будет зависеть от наращивания собственного нового потенциала F-35. Кроме того, страна продолжит подготовку украинских пилотов.

В мае премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что королевство не сможет передать Киеву истребители F-16, поскольку у него их мало. Тогда их было около 50 штук.

При этом в СМИ сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованные в спецоперации, будут оптимизированы для подавления радиолокационных станций истребителей F-16. Уточнялось, что подавить западные истребители будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки.

Украина объявила набор опытных пилотов для истребителей F-16 – СМИ