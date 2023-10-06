F-16 будет проще подавить комплексами РЭБ, чем самолеты разработки СССР – СМИ

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Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованные в спецоперации, будут оптимизированы для подавления радиолокационных станций истребителей F-16. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.

"Применяющиеся в зоне проведения специальной военной операции российские системы радиоэлектронной борьбы получат оптимизированные настройки для подавления радиолокационных станций и бортового оборудования истребителей НАТО F-16, которые западные страны планируют поставить Киеву", – рассказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что согласно данным о бортовом радиоэлектронном оборудовании F-16, подавить западные истребители будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки.

В США подтвердили передачу ВСУ истребителей F-16 от Дании и Нидерландов. Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что обучение пилотов украинской армии на боевых самолетах началось.

Украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что Нидерланды поставят Киеву 42 американских истребителя четвертого поколения F-16 после обучения инженеров и пилотов. В дальнейшем поставки самолетов будут увеличены, подчеркнул он.

Позднее норвежские власти тоже приняли решение передать Украине истребители F-16.



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