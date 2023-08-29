В США подсчитали, во сколько обойдется Украине час полета на F-16

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Часовой полет истребителя F-16 стоит почти 27 тысяч американских долларов и 16 часов техобслуживания. Это создаст Украине сложности в их применении, передает телеканал CNN слова старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана.

"В F-16 десятки тысяч деталей, и их новые поступления должны (постоянно. – Прим. ред.) идти на Украину, чтобы нужная деталь была под рукой, когда самолет приземлится и вы завезете его в ангар, чтобы что-то починить", – поделился он.

Телеканал добавил, что советским истребителям не требуется столько обслуживания.

Ранее обозреватель Марк Дэвис заявил, что у Вооруженных сил Украины не получится принудить российские силы к отступлению даже в случае передачи Киеву истребителей F-16. По его мнению, украинская армия не сможет сделать это и после длительного обучения летчиков.

Американская сторона подтвердила передачу ВСУ истребителей F-16 от Дании и Нидерландов 18 августа. Позже глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что обучение пилотов украинской армии на боевых самолетах началось.

Пентагон выдвинул Украине ряд условий для согласия на передачу F-16