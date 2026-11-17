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Два самолета, предположительно, принадлежащих России, якобы вошли в воздушное пространство Японии в районе острова Окиносима в префектуре Фукуока. Об этом сообщило министерство обороны страны на своем официальном сайте.

После обнаружения воздушных судов Силы самообороны Японии подняли в воздух истребители для их перехвата.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что Токио выразил Москве протест по дипломатическим каналам.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России в республике Павла Кузнецова в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства. Инцидент произошел в конце августа.