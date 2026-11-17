Фото: МАХ/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку беспилотников, направлявшихся к столице. Об уничтожении еще 20 БПЛА сообщил в MAX Сергей Собянин.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, общее число сбитых беспилотников с вечера 16 ноября достигло 212.

На фоне атаки сохраняются ограничения в московских аэропортах. Внуково, Домодедово и Жуковский ограничили прием и отправку воздушных судов. Без ограничений продолжает работать только Шереметьево.