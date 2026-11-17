17 ноября, 02:13Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 212 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку беспилотников, направлявшихся к столице. Об уничтожении еще 20 БПЛА сообщил в MAX Сергей Собянин.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Таким образом, общее число сбитых беспилотников с вечера 16 ноября достигло 212.
На фоне атаки сохраняются ограничения в московских аэропортах. Внуково, Домодедово и Жуковский ограничили прием и отправку воздушных судов. Без ограничений продолжает работать только Шереметьево.