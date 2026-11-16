Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 20 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Как уточнил мэр, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого на подлете к столице сбили еще 10 беспилотников. Общее количество БПЛА, летевших на город, достигло 112.

На фоне продолжающихся атак в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

