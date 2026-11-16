16 ноября, 23:15Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО Минобороны сбили еще 20 БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 20 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
Как уточнил мэр, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого на подлете к столице сбили еще 10 беспилотников. Общее количество БПЛА, летевших на город, достигло 112.
На фоне продолжающихся атак в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.