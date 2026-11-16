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Норвегия ограничила въезд в страну российских и белорусских профессиональных спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе, с 16 ноября. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

Отказывать во въезде также будут сопровождающему спортсменов персоналу. Ограничения распространяются на тех, кто выступает под российским, белорусским или нейтральным флагом, и вступили в силу немедленно.

Соответствующее поручение министерство юстиции и общественной безопасности направило управлению по делам иностранцев и управлению полиции.

Ранее Финляндия объявила о дополнительных ограничениях на въезд для граждан России, которые планируют приезжать в страну для краткосрочной работы по визе.

Новые правила распространяются на поездки продолжительностью до 90 дней и разрешают въезд только тем, чья профессиональная деятельность имеет критическое значение для национальных интересов республики.

В частности, изменения затронут российских спортсменов, которые ранее могли посещать Финляндию для участия в соревнованиях.