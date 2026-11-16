16 ноября, 21:55Спорт
Норвегия ограничила въезд российских и белорусских спортсменов в страну
Фото: depositphotos/edu1971
Норвегия ограничила въезд в страну российских и белорусских профессиональных спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе, с 16 ноября. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.
Отказывать во въезде также будут сопровождающему спортсменов персоналу. Ограничения распространяются на тех, кто выступает под российским, белорусским или нейтральным флагом, и вступили в силу немедленно.
Соответствующее поручение министерство юстиции и общественной безопасности направило управлению по делам иностранцев и управлению полиции.
Ранее Финляндия объявила о дополнительных ограничениях на въезд для граждан России, которые планируют приезжать в страну для краткосрочной работы по визе.
Новые правила распространяются на поездки продолжительностью до 90 дней и разрешают въезд только тем, чья профессиональная деятельность имеет критическое значение для национальных интересов республики.
В частности, изменения затронут российских спортсменов, которые ранее могли посещать Финляндию для участия в соревнованиях.