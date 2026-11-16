16 ноября, 20:45Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО Минобороны сбили еще 20 беспилотников на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 20 беспилотников, летевших на Москву в понедельник, 16 ноября. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.
Как уточнил мэр, на место падения фрагментов дронов прибыли специалисты экстренных служб.
До этого на подлете к столице сбили еще 15 БПЛА. Таким образом, общее число уничтоженных беспилотников достигло 55.
В связи с атакой на столичный регион ограничения на полеты действуют в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Авиагавани не принимают и не отправляют воздушные суда.